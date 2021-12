Procon notifica shopping por violar lei municipal

No primeiro dia de cobrança por vaga no estacionamento do Shopping Boulevard, nesta quarta-feira, 28, em Feira de Santana, equipe do Procon-BA notificou a direção por descumprimento da lei nº 3575/15. Esta lei municipal concede aos consumidores em compras o direito de isenção da taxa por até três horas, mediante apresentação de nota.

Na terça-feira, 27, a lei foi considerada inconstitucional pelo juiz Roque Ruy Barbosa de Araújo, da 1ª Vara da Fazenda Pública. Contudo, tanto a prefeitura como a Câmara de Vereadores não foram informados da decisão. "A lei continua em vigor até que o Legislativo e o Executivo sejam intimados. Neste primeiro momento, estamos observando que, mesmo com a presença do Procon, a cobrança está sendo feita de forma integral. Ou seja, sem garantir o direito do consumidor. Lavramos o termo de advertência formal e retornaremos para verificar se houve o cumprimento. Caso contrário, o descumprimento pode gerar multa de R$ 5 mil por dia e até cassação do alvará de funcionamento do estacionamento", explicou Suzana Mendes, superintendente do Procon-BA.

Ela falou ainda que os clientes que pagaram integralmente pelo estacionamento devem procurar o Procon para que sejam ressarcidos. "Eles foram lesados e devem recorrer para que seu direito seja garantido. Mas devem apresentar a nota fiscal que comprove a compra ou serviço e o cupom de pagamento do estacionamento", informou.

A superintendente do Boulevard Shopping, Viviane Freire informou que o empreendimento está cobrando o valor integral porque existe uma decisão judicial que respalda a cobrança. "Mas entramos em contato com o setor jurídico da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), que deve nos orientar como iremos proceder", afirmou.

A fiscalização do Procon foi acompanhada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Ronny Miranda, pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da câmara, Pablo Roberto, pelo presidente da Comissão de Infraestrutura, Alberto Nery, e pelo sub procurador da Câmara Municipal, advogado Guga Leal.

"Estamos aqui para que a lei 3575/15 seja cumprida. O legislativo vem assegurar o direito do consumidor que é ter gratuidade de três horas quando o mesmo estiver em compras ou utilizando serviços como pagar contas, utilizar agências ou terminais bancários, alimentação entre outros. O shopping não pode apenas cobrar por cobrar tem que garantir e cumprir as leis virgentes", destacou Ronny Miranda.

Confusão

A cobrança causou confusão e intensa reclamação por parte de consumidores e funcionários. Leideane Queiroz que trabalha em um quiosque no local disse que deixou a sua moto estacionada fora do shopping para evitar o pagamento do estacionamento. "Trabalho aqui das 9 às 17 horas, não tenho como pagar quase R$ 10 por dia. É um absurdo está cobrança", disse.

O comerciante Marcos de Jesus acha que a cobrança é abusiva, uma vez que já os preços dos produtos no shopping são diferenciados dos cobrados no centro da cidade, o que justifica o conforto oferecido. "Já pagamos pelo ar-condicionado, segurança e estacionamento, agora eles nos obrigam a pagar mais para parar um veiculo aqui. Não é admissível", reclamou.

A aposentada Rosa Vasconcelos diz que a lei municipal deve ser cumprida. "Não é justo alguém vir aqui resolver algo ou comprar ter que pagar porque os outros usam o estacionamento como bem quer. Deveriam cobrar dando desconto ou gratuidade para os clientes que comprovassem a compra", frisou.

Mas a quem concorde com a cobrança. O representante comercial Ailton Lima diz que desta forma vai garantir aos consumidores do shopping uma vaga de estacionamento, o que antes era difícil. "Muita gente estaciona o veículo aqui e vai fazer coisas em outros locais, até mesmo viajam, e quem utiliza os serviços do shopping não consegue vaga. A cobrança vai acabar com isto, além de organizar o estacionamento", acredita.

O comerciante Rafael Almeida concorda com a cobrança, mas acredita que deve ser de forma organizada. "Eles devem organizar tudo para que não percamos tempo. É justa pela segurança que teremos", destacou.

Logo no incio da cobrança, houve confusão para deixar o local. Alguns consumidores não conseguiram sair mesmo tendo o direito de 15 minutos de desistência o que causou longas filas nas cancelas de saída. "Na verdade o shopping deveria colocar faixas e funcionários explicando tudo. As pessoas estão confusas e isto acarreta neste caos que está aqui", disse bastante nervosa uma consumidora.

A direção do shopping informou que a confusão se deu por uma mal entendido por parte dos clientes, uma vez que o tempo de desistência é iniciado ao passar pela cancela de entrada. "Passados os quinze minutos de tolerância, o cliente deve pagar o ticket para que possar passar pela cancela de saída", explicou a direção.

adblock ativo