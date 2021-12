Procon notifica empresas de telefonia por cobertura ruim

O Procon-BA notificou, nesta quinta-feira, 29, as empresas de telefonia Oi, Tim, Vivo, Claro Via Embratel, GVT e Nextel por má qualidade dos serviços de internet e telefonia.

As empresas têm o prazo de cinco dias para esclarecer sobre as ações planejadas para a manutenção e melhoria da qualidade dos serviços durante os eventos da Copa do Mundo 2014.

Também foi solicitada uma explicação para o descumprimento da Resolução 477/07 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que determina o não envio de mensagens publicitárias das prestadoras para os consumidores, sem o devido consentimento prévio.

adblock ativo