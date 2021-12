Procon Móvel atende no Sul e Extremo Sul da Bahia

O Procon realiza desta quinta-feira, 26, ao próximo dia 14 de julho atendimentos nos municípios de Ilhéus, Belmonte, Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro, Trancoso, Itabela, Guaratinga, Itagimirin, Eunápolis e Itabuna.

O serviço acontece das 9 às 16h com o intuito de orientar a população sobre os direitos do consumidor.

A ação será em parceria com as prefeituras e as associações do litoral sul da Bahia e serão entregues materiais como folders, cartilhas e exemplares do Código de Defesa do Consumidor.

