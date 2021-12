Procon móvel atende consumidores da capital e do interior

A agência móvel do Procon-BA leva atendimento a moradores que participam do programa Pacto pela Vida nos municípios de Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho (na Região Metropolitana de Salvador), além de bairros da capital, a partir da próxima quinta-feira, 5. O atendimento começará no bairro da Pituba.

Serão prestadas informações sobre direitos dos consumidores e orientações para o consumo adequado e sustentável de produtos e serviços.

A iniciativa faz parte da ação Canal Comunidade, no âmbito do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronaci), por meio do qual foram adquiridos três micro-ônibus adaptados para a prestação dos serviços.

Cada um dos veículos possui quatro guichês. A meta inicial é atender 380 pessoas por mês, em cada localidade escolhida, durante a vigência do convênio.

adblock ativo