Procon divulga pesquisa de preços de produtos da ceia natalina em Feira de Santana

O Procon de Feira de Santana, cidade a 100 quilômetros de Salvador, divulgou, nesta segunda-feira, 21, um levantamento comparativo de preços de 23 itens que tradicionalmente são levados à ceia natalina.

Segundo a prefeitura da cidade, o levantamento dos preços feito pela fiscalização da superintendência, observou os valores cobrados nas aves, frutas secas, queijos tipo reino, oleaginosas, panetones, bebidas e refrigerantes.

Os valores foram verificados em cinco hipermercados e atacadões do município. Dessa forma, os consumidores poderão comparar os valores dos produtos que querem levar para as suas casas.

De acordo com a pesquisa, as aves mais consumidas, o quilo do peru, foi encontrado entre R$ 23,98 e R$ 18,48 e o chester, ficou entre R$ 33,49 e R$ 18,48. O frango, por exemplo teve o preço igual em todos os estabelecimentos: está sendo vendido a R$ 21,98, o temperado, e a R$ 17,48, o normal.

A prefeitura informou que os preços dos panetones variaram entre R$ 15,95 e R$ 17,98. A Sidra ficou entre R$ 10,50 e R$ 13,49.

A pesquisa inteira pode ser encontrada no site da prefeitura. O Procon faz pesquisa de preços de forma constante, principalmente durante os períodos festivos, para orientar os consumidores sobre a possibilidade de economizar.

