Procon divulga empresas com maior número de reclamações em 2018

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) e a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), Órgãos estadual e municipal, respectivamente, divulgaram na manhã desta sexta-feira, 15, os Cadastros de Reclamação Fundamentada de 2018 (CRF).

Os documentos listam os nomes das empresas que mais receberam reclamações dos consumidores no ano passado. No estado, de acordo com o Procon-BA, as cinco que mais foram notificadas são: Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a operadora Oi, a telecomunicadora Telemar, a Casas Bahia e a Claro.

Já em Salvador, as empresas campeãs em reclamações são: Crefisa, Hipercard Banco Múltiplo, Banco Agibank, Banco Bradesco, Banco do Brasil e Banco Itaú. No total, foram listadas 47 entidades, a maioria delas foram notificadas por altas taxas de juros, cobranças indevidas e cobranças abusivas. Já os assuntos mais tratados se referem a financeiros representando 60% dos casos, alimentos 1%, produtos 13%, saúde 1%, serviços e essenciais 20%, serviços privados 7%.

Roberta Caires, diretora da Codecon, afirma que tanto o fornecedor quanto o consumidor mudaram de comportamento com o passar do tempo por conta da tecnologia e facilidades que ela proporciona. “Mas a gente percebe que algo não modificou. Que é a distância entre o fornecedor e o consumidor, principalmente quando há algo para resolver”, explica a representante.

A lista completa da Codecon pode ser conferida por meio do aplicativo “Codecon” e pelo canal “Fala Salvador” discando 156. Já o Procon disponibilizará sua tabela pelo www.justicasocial.ba.gov.br.

