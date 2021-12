Procon-BA divulga lista com empresas campeãs de reclamação

O Procon-BA, órgão vinculado à Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, divulgou, nesta terça-feira, 18, uma lista com os 30 fornecedores que mais receberam reclamações no órgão. Cadastro de Reclamações Fundamentadas do ano de 2013.

O Cadastro de Reclamações Fundamentadas estadual abrange o período de 01/01/2013 a 31/12/2013, registrando 22.574 reclamações efetivas e apontam as empresas de telefonia e os estabelecimentos comerciais os líderes do ranking dos mais reclamados.

Confira a lista:

