Procon autua Camed após denúncias de clientes

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) autuou a Camed Operadora de Planos de Saúde LTDA, nesta terça-feira, 14, após receber denúncias de consumidores lesados pelo plano de saúde. Os clientes da seguradora têm enfrentado problemas no atendimento desde que a Camed foi vendida para a Unimed Norte/Nordeste, em agosto deste ano.

De acordo com o Procon, mesmo com a venda, a cobertura dos segurados deve ser mantida nos mesmos moldes e com os mesmos valores do contrato firmado com a Camed. A não prestação de informações claras e precisas sobre a manutenção integral dos contratos foi uma das irregularidades constatadas pelo órgão.

As outras irregularidades que motivaram a autuação foram o descumprimento à manutenção ao longo da vigência dos contratos quando da inclusão como contratados, referenciados ou credenciados e a não manutenção dos mesmos padrões de qualidade da cobertura, sem ônus adicional para o consumidor.

O consumidor pode fazer uma reclamação em qualquer unidade do Procon, pelo email denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br, pelo Procon Fone (71 3116-0567), pelo Whatsapp (71 9618-7320) ou pelo Portal do Consumidor.

adblock ativo