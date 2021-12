Procissão encerra festa em Bom Jesus da Lapa

A edição 2016 da Romaria de Bom Jesus da Lapa, na cidade ribeirinha do São Francisco (a 777 km de Salvador), será encerrada neste sábado, 6, com uma série de missas que começam na madrugada. A procissão começa às 18h e é seguida da bênção de despedida dos peregrinos na Esplanada, em frente do santuário de pedra.

Com 325 anos de história, o local reúne, conforme estimativa dos organizadores, mais de 400 mil devotos entre os dias 28 de julho (início do novenário preparatório) até este sábado, data principal da festa.

"Na Bahia, a romaria do Bom Jesus é a segunda maior em concentração, ficando atrás do carnaval em Salvador", de acordo com o reitor do santuário, o padre Devaldo Menêz. Ele destacou que mais de dois milhões de pessoas visitam o local por ano, "o que faz de Bom Jesus da Lapa o terceiro lugar mais visitado para eventos religiosos do Brasil".

Além dos devotos que vêm principalmente de municípios do interior do estado, bem como de Minas Gerais e Espírito Santo, religiosos de todo o Brasil participaram da novena.

Entre os convidados, o bispo auxiliar de Salvador, dom Estêvão e dom Itamar Viana, arcebispo de Feira de Santana. Nesta sexta e sábado, as principais celebrações terão à frente o bispo dom João Santos Cardoso.

Fé

Para a aposentada Rita de Cássia Chagas, 67 anos, "a cada ano a nossa fé se renova. Eu tenho quase 50 anos de romaria, e tenho muito o que agradecer".

Ela acrescentou que "a fé no Bom Jesus da Lapa é o combustível que move minha família. Eu cresci rezando para ele, depois ensinei meus filhos e, agora, os netos já me acompanham. Quero ter saúde para vir ainda muitos anos", destacou.

'Bom Jesus é o rosto da Misericórdia do pai'. Este é o tema da festa que terá como uma das novidades a presença da Esquadrilha da Fumaça de Brasília sobrevoando a cidade. A apresentação deve coincidir com o período da procissão, quando pétalas de rosas serão jogadas sobre os participantes.

adblock ativo