Procissão da Boa Morte toma ruas de Cachoeira

"Um sorriso negro, um abraço negro traz felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade". A letra da canção dos compositores Adilson Barbado, Jair de Carvalho e Jorge Portela fez a irmã Dalva Damiana de Freitas, de 85 anos, cair em lágrimas.

O fato aconteceu durante a missa solene da assunção, na Capela da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, em Cachoeira, município localizado a 107 km de Salvador.

O motivo da emoção diz respeito à representação da ancestralidade da cultura afro-brasileira, misturada ao sentimento de fé do catolicismo, que é celebrado há 235 anos na cidade.

"Eu faço parte desse encanto desde a época de minha avó. Em 1984, reafirmei a minha fé integrando o grupo de irmãs e, hoje, ganhei o título de provedora da festa de 2015. Sou só alegria", diz Dalva.

Anualmente, o mês de agosto é marcado por festejos que transformam ruas, becos e vielas de Cachoeira em pontos de encontro entre baianos e turistas (nacionais e internacionais) para a comemoração da festa da Irmandade da Boa Morte.

Em 2014, os festejos começaram no dia 13 e terminam neste domingo, 17. O ponto alto foi nesta sexta, 15, na procissão do enterro da Nossa Senhora, realizada após a missa solene.

O grupo de irmãs, que atualmente conta com 19 mulheres descendentes de escravas, atraiu a atenção de centenas de pessoas, ao desfilar pelas ruas da cidade. Algumas eram veteranas no evento, já outras, estreantes. Como foi o caso de Denny, vocalista da Timbalada.

A convite da mãe, Leda Maria da Silva, ele conta que viajou especialmente para acompanhar a festa.

<GALERIA ID=19437/>

"Vim por curiosidade, para ver de perto essa procissão que é conhecida pelo mundo inteiro. Essa é uma chance de conhecer mais a nossa cultura e saber o que move essa ancestralidade. Isso vai além de religiões", afirma.

Após a procissão, os participantes puderam almoçar a feijoada da Irmandade da Boa Morte e aproveitar o samba de roda apresentado na praça Teixeira de Freitas, Centro Histórico. De acordo com a organização do evento, os festejos deste ano devem totalizar a visitação de cerca de cinco mil estrangeiros.

Patrimônio

A Festa da Boa Morte foi oficializada como Patrimônio Imaterial da Bahia, pelo Conselho Estadual de Cultura, em 2010.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o título é transmitido de geração em geração, e constantemente recriado pelas comunidades em função do ambiente, integração com a natureza e história do local.

O objetivo do reconhecimento é gerar um sentimento de identidade e continuidade à proposta, para contribuir na promoção do respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.

O secretário de Cultura da Bahia, Albino Rubim, defende que a festa da Boa Morte se diferencia dos demais movimentos populares devido à singularidade de sua caracterização.

"Além de ser uma festa secular, haja vista que a irmandade existe desde 1820, esse é um evento que preserva as tradições mesmo com a evolução da dinâmica da própria comemoração", frisa.

A manifestação está inserida na proposta do turismo étnico da Secretaria e da Bahiatursa, que, segundo Rubim, aposta na melhoria da infraestrutura da cidade.

