Processo seletivo do Samu em Feira de Santana é suspenso

Foi suspenso nesta sexta-feira, 14, o processo seletivo simplificado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) de Feira de Santana. O decreto 8.785, que determina a suspensão, foi publicado no jornal Folha do Estado.

A decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública foi acatada pela prefeitura e encaminhada para a Procuradoria Geral do Município.

De acordo com informações do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia, os profissionais do Samu haviam denunciado irregularidades ao Ministério Público.

Alguns itens presentes no edital foram refeitos, mas outros tópicos permaneceram, como a entrevista ser um critério decisivo na admissão do funcionário. As informações são do Acorda Cidade.

