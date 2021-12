Processo para doação de órgãos dura de 6 a 12 horas

No último final de semana, a família do policial rodoviário federal Marcelo Caribé Carvalho, 28 - que teve morte encefálica após um assalto -, desistiu de doar os órgãos dele devido à demora para realizar o procedimento.

Segundo a tia do ex-policial, Célia Caribé, parentes e amigos de Marcelo, que moram no Rio de Janeiro, Brasília e Tocantins, teriam viajado para Salvador para se despedir dele e não poderia esperar a conclusão do processo.

"A família não desistiu, foi obrigada a desistir. O resultado da sorologia [exame necessário para a doação] só estaria pronto no início da tarde de domingo, e não havia previsão para a retirada dos órgãos. Sendo que autorizamos a doação às 10h do dia anterior", explica.

Antes da retirada dos órgãos do possível doador, há um procedimento considerado complexo e necessário, segundo o coordenador do Sistema Estadual de Transplantes, Eraldo Moura. Ele diz que todo o procedimento pode durar de 6 a 12 horas.

Isso porque, depois da autorização da família, o possível doador passa por uma bateria de exames sorológicos para confirmar o bom estado de saúde do paciente. Posteriormente, os dados do doador são enviados para a Central de Transplantes e cadastrados no Sistema Nacional de Transplantes. Por meio do sistema tecnológico, são buscadas pessoas compatíveis, que aguardam na fila de espera. Os receptores são acionados e, então, é marcada a retirada dos órgãos.

"Todo o processo é regulamentado pelo Ministério da Saúde para garantir a segurança dos receptores. Entendemos que as famílias tenham a impressão de que, quando autorizam a doação, deveria existir uma equipe pronta para retirar os órgãos na hora. Mas esta é uma demora necessária, que vai proporcionar vida segura para os transplantados", explica Eraldo.

Espera

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), atualmente há cerca de 2.300 pessoas na fila de espera para um transplante. Os números colocam a Bahia na penúltima posição entre os estados em relação a transplante de rim e na última referente a fígado.

Na tentativa de reverter o quadro, o governador Rui Costa (PT) lançou, na semana passada, a Política Estadual de Incentivo à Doação de Órgãos, Tecidos e Transplantes, que tem por meta aumentar em 50% o número de procedimentos no estado até setembro de 2016.

O estado pretende investir R$ 10 milhões, por ano, para alavancar a doação, a captação e o acompanhamento antes e depois dos transplantes.

adblock ativo