Prisco se reúne com comando da PM para discutir propostas

O presidente da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra), Marco Prisco, está reunido nesta quarta-feira, 16, com o comando da Polícia Militar (PM). A expectativa é que ele apresente a contra-proposta da categoria para acabar com a greve da PM, que foi deflagrada nesta terça, 15, e considerada ilegal pela justiça nesta quarta.



A elaboração da contra-proposta foi solicitada pelo governo. As principais reivindicações dos PMs são reajuste e equiparação salarial entre ativos e inativos e policiais civis e militares.

Antes desse encontro, o comandante da Polícia Militar, coronel Alfredo Castro, reuni-se nesta manhã com coroneis da PM para discutir o movimento da categoria.

Ônibus

Por conta da greve dos policiais, poucos ônibus circulam por Salvador nesta quarta. Por orientação do Sindicato dos Rodoviários, os veículos só começaram a sair da garagem a partir das 5 horas. Mesmo após esses horários, algumas empresas não estão circulando, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

Rodoviários disseram que não vão trabalhar nesta quarta no Subúrbio Ferroviário, já que um ônibus que levava motoristas e cobradores para as garagens da região foi assaltado por um grupo armado.



Os motoristas e cobradores da empresa Capital também atrasaram a saída da garagem, que fica próximo a Estação Pirajá. Os veículos só começaram a sair por volta de 7h30. Enquanto isso, a Estação Pirajá não tem circulação de ônibus.

Com poucos ônibus circulando, os pontos de ônibus estão lotados.

Rodoviários não tiraram os ônibus de algumas garagens (Foto: Edilson Lima | AG. A TARDE)

Roubos

Diversas lojas e supermercados foram arrombadas e saqueadas durante a noite desta terça e madrugada desta quarta. Um grupo invadiu a Cesta do Povo do Ogunjá e levaram diversos produtos. O mesmo aconteceu na unidade da Caixa D'Água. Na Baixa dos Sapateiros, a loja da Ricardo Eletro também foi saqueada.



No Comércio, uma loja de telefonia foi arrombada e destruída. Outras ocorrências foram registradas em São Caetano, Fazenda Grande e Pau da Lima. Na Fazenda Grande do Retiro, criminosos roubaram uma loja e os demais comerciantes da região decidiram retirar as mercadorias dos estabelecimento para evitar prejuízos.

O comércio do bairro da Liberdade está parcialmente fechado nesta quarta, inclusive a agência dos Correios.

Loja da Cesta do Povo foi saqueada nesta madrugada (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

Reforço



O governo solicitou o enviou da Força Nacional de Segurança e do Exército para reforçar a segurança no Estado. Ainda não há previsão de quando a tropa vai chegar.

