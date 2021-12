Prisco é transferido de hospital em Brasília

O vereador Marco Prisco foi transferido na noite desta quarta-feira, 14, para o Hospital Regional Asa Norte, na Papudinha, em Brasília. A transferência acontece após o líder do movimento grevista receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Unidade Coronariana do Hospital de Base, onde ele passou por um cateterismo.

De acordo com a assessoria do parlamentar, ele continua debilitado e não há previsão de alta médica. A defesa de Prisco diz que ele emagreceu 15 quilos, já que se recusa a comer e beber.

Prisco está hospitalizado desde o último dia 5, após passar mal dentro do Presídio Federal de Papuda. De acordo com a assessoria do vereador, ele ficou temeroso depois de sofrer ameaças de morte por outros presos.

O parlamentar está preso desde o dia 18 de abril, um dia após o término da greve da Polícia Militar na Bahia. A detenção foi solicitada pelo Ministério Público Federal (MPF), que alegou que ele cometeu crimes contra a segurança pública durante a greve de 2010.

