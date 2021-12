Prisco divide cela com 16 presos de alta periculosidade

O vereador Marco Prisco, que liderou a greve da PM encerrada nesta quinta, 17, divide cela no Presídio Federal da Papuda, em Brasília, com outros 16 internos de alta periculosidade, de acordo com a assessoria da Associação de Soldados, Bombeiros e seus Familiares (Aspra).

Prisco, que foi detido na última sexta, 18, não está se alimentando, já que, de acordo com a Aspra, ele tem dieta balanceada, por conta de problemas de saúde.



A defesa do vereador aguarda a decisão do pedido de habeas corpus, que é analisado pela ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF). A expectativa é que o processo seja julgado até esta segunda, 21, quando acaba o plantão do feriado.

Prisco foi preso quando estava com a família no Litoral Norte. Ele responde por ação penal por crimes que teriam sido cometidos durante a greve de 2012.

