"Prioridade é adiar transmissão dentro do estado", diz Rui Costa sobre coronavírus

Após o anúncio do primeiro caso na Bahia do covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o governador Rui Costa afirmou, durante entrevista nesta sexta-feira, 6, que a prioridade agora é evitar a ocorrência de casos internos no estado. Segundo o gestor, apesar do registro, até o momento, não há indícios de transmissão local.

"Quanto mais a gente puder adiar a transmissão dentro do estado, isso é um ponto importante. Foi o primeiro, se aparecer o segundo, terceiro caso importado e a gente conseguir restringir aquele caso, até aí tudo bem, porque não está havendo transmissão interna. O problema é quando começa a ter transmissão interna", disse.

Ainda conforme Rui Costa, a mulher de 34 anos, moradora da cidade de Feira de Santana que foi infectada na Itália, já estará liberada para retomar as suas atividades normais, incluindo contato pessoal, a partir da próxima segunda, 9.

"A pessoa chegou da Itália e já veio com a doença, mas os sintomas dela já passaram. Ou seja, a partir de segunda-feira, ela já está liberada para as suas atividades normais, pois já completou o ciclo do vírus. Ela será examinada, e terminado os sintomas, será liberada inclusive, para contato com outras pessoas", garantiu.

De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o número de casos investigados no estado é de 38. De janeiro até as 17 horas desta sexta-feira, 6, a Bahia registrou 93 casos notificados, sendo 25 excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde, 33 descartados laboratorialmente e 38 aguardam análise laboratorial.

Os municípios notificantes foram Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, Lauro de Freitas, Lençóis, Porto Seguro, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas, Tucano e Vitória da Conquista.

adblock ativo