Principal traficante do interior da Bahia é preso pela PF

Quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira, 30, durante a operação "Moeda Real", realizada pela Polícia Federal (PF) nas cidades baianas de Vitória da Conquista, Ilhéus e Jequié e também do município paulista de Bertioga. O nome da operação é em referência ao alvo principal, o traficante Sandro Santos Queiroz, conhecido como "Real".

De acordo com a PF, ele é um dos traficantes mais procurados do interior do estado da Bahia, sendo alvo da Força de Seguranças e do Poder Judiciário baianos por envolvimento em vários crimes, como homicídios. Ele já tinha vários mandatos de prisão em aberto.

O criminoso foi preso na madrugada em Bertioga, onde estava foragido, e foi transferido para a carceragem da PF em São Paulo. Segundo o delegado titular de Vitória da Conquista, Marcelo Andrade Siqueira, Real será transferido para Bahia, porém ainda não foram definidos a data nem para qual unidade ele ficará custodiado.

"Os outros três (homens) foram presos na Bahia: dois estão na unidade prisional de Vitória da Conquista e um em Jequié. Todos estão à disposição da Justiça", disse o delegado.

Além de tráfico de drogas, os criminosos vão responder por homicídios, associação ao tráfico de drogas e organização criminosa. As penas, somadas, podem chegar a mais de 30 anos de prisão.

