Principal suspeito de matar enfermeira em Alagoinhas é identificado

Edvan Alves dos Santos, 28 anos, principal suspeito de ter assassinado a facadas a enfermeira e professora universitária Rosângela Gomes Costa, 35 anos, no município de Alagoinhas (a 122 km de Salvador), teve prisão preventiva decretada pela justiça neste domingo, 23. A informação foi confirmada pela 1ª Delegacia de Alagoinhas nesta segunda-feira, 24. Até a publicação da reportagem, o suspeito ainda não tinha sido preso.

De acordo com a polícia, as investigações apontam que Edvan Alves conheceu a vítima há cerca de seis meses. Desde então, o suspeito realizou serviços de limpeza na casa da enfermeira pelo menos outras duas vezes. Por conta disso, o homem tinha conhecimento da rotina da professora, que morava sozinha, segundo a polícia.

Rosângela Gomes foi achada morta na última sexta-feira, 21, dentro de casa, na travessa Antônio Valverde Bastos, no Barreiro, mesmo bairro em que o suspeito reside.

Na tarde de sábado, 22, a polícia afirmou que encontrou o celular usado pela vítima em posse de um homem. O rapaz foi autuado por receptação de produto roubado. Foi por meio do depoimento dele que a polícia chegou a Edvan.

Depois de identificá-lo, a polícia realizou buscas na casa do suspeito, onde recolheu facas, tesouras e outros objetos que podem ter relação com o crime. O material passará por perícia.

A polícia também ouviu a mãe de Edvan, que disse que o filho esteve em casa na noite de quinta com escoriações pelo corpo. Ela também confirmou que ele já tinha realizado pequenos serviços para Rosângela. As circunstância do homicídio, no entanto, ainda não foram confirmadas.

adblock ativo