Primos são presos após tentar matar vizinho a pedradas em Jacobina

Os primos Silvanderson Santana de Jesus, conhecido como “Curió”, e Sivanilton Ferreira Alves, o “Moral”, ambos de 24 anos, foram presos na última sexta-feira, 10, após tentar matar o vizinho com golpes de pedra na cabeça. A agressão aconteceu no bairro Bananeira, em Jacobina (a 345 km de Salvador), no dia 25 de setembro.

De acordo com a delegada Manuela Rodrigues, titular da 1ª Delegacia Territorial (DT/Jacobina) os primos agrediram Uemisson Oliveira dos Santos, 24, após ter os parentes ofendidos durante uma discussão. Eles eram procurados pela polícia.

Uemisson precisou ser transferido de Jacobina para Salvador, onde permanece internado. Silvanderson e Sivanilton estão custodiados no Complexo Policial de Jacobina, à disposição da Justiça.

