Primeiro fim de semana de março tem previsão de chuvas na Bahia

As condições do tempo previstas para o primeiro fim de semana do mês de março deverão ter mudanças significativas, principalmente em relação às chuvas na Bahia. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), uma massa de ar quente e seco começa a perder força, o que pode favorecer o aumento da nebulosidade e das chuvas em grande parte do estado.

Para Salvador e região metropolitana (RMS), onde também haverá ocorrência de chuvas, as temperaturas deverão variar entre mínimas de 24°C e máximas de 33°C.

A previsão do Inema afirma ainda que as temperaturas elevadas, com máximas podendo chegar aos 35°C, poderão contribuir para intensificar essas chuvas em algumas regiões, a exemplo do Norte, Nordeste, São Francisco e Oeste.

Para as regiões do Recôncavo, Chapada Diamantina, Sudoeste e Sul, onde essa massa de ar ainda pode atuar, embora com menos intensidade, o predomínio será de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas.

No entanto, eventos de chuvas mais intensas também são esperados para algumas localidades da Chapada Diamantina e Recôncavo. Mesmo com essa previsão, as temperaturas continuam elevadas nessas regiões, com máximas oscilando entre 30°C e 34°C.

