Primeiro dia útil do ano é dia de correr atrás dos sonhos

Os planos para 2016, traçados na virada do ano, não devem ficar só na mente ou papel. A primeira segunda feira do ano é o dia que muitas pessoas abandonam velhos hábitos e começam novos. É o período de despedidas e o início da execução de planos e estratégias para o novo ano que se inicia.

A vendedora, Isabelle Felix, de 28 anos, está de mudança para São Paulo, onde irá fazer uma especialização. Hoje, começa a sua última semana de trabalho em uma livraria especializada em quadrinhos, onde está há dois anos e meio. Momento de se despedir da cidade, dos amigos e colegas de trabalho. "É na primeira segunda-feira do ano que as coisas que planejei há dois meses, vão começar a acontecer de fato e o início das mudanças", disse ela, que já procura apartamento para alugar na cidade de destino.

Isabelle é bacharel em Direito, mas quer investir na carreira de jornalismo voltado para quadrinhos na capital paulista. Ela lançou o vlog Plano Infalível recentemente e escreve resenhas para o blog Universo HQ. "É um momento de buscar o crescimento profissional e junto vem o crescimento pessoal também", conta Isabelle, determinada, mas consciente das dificuldades que irá enfrentar em uma cidade grande, onde não terá a proximidade da família, amigos e apostará em uma profissão arriscada.

"Eu tenho muito medo, pois não sei o que vai ser e estamos num momento de crise, o que não é muito favorável, mas sei que tenho potencial e vou tentar ser mais disciplinada e focada pra alcançar minhas metas", afirma a vendedora.

O estudante de Pedagogia, Alexandre Ribeiro,20, quer em 2016, ampliar o seu trabalho como vlogger,que faz há 5 anos, mas, a partir de segunda, de uma forma mais profissional. "Pretendo lançar nesta segunda um canal para o You Tube e abrir inscrição para empresas e ditoras parceiras que desejem anunciar", conta. Alguns velhos hábitos ele quer abandonar no novo ano. "Eu tenho mania de grandeza, quero estar no foco das atenções, assim, assumo sempre mais compromissos do que eu consigo cumprir, acabo deixando a minha vida pessoal de lado, quero mudar isso", afirma o blogueiro.

A design gráfico e professora do Senai, Renata Martins,38, quer priorizar a saúde e já começa um novo tratamento médico da fibromialgia (síndrome que provoca dores por todo o corpo por longos períodos), hoje. "Estou afastada do trabalho, tenho crises de dor e quero estabilizar o meu quadro. A minha maior dificuldade é a quantidade de medicamentos que tomo e me fazem engordar", explica.

Empresária na área de buffet, Neriete Almeida, 44, deseja em primeiro lugar mudar sua alimentação e na parte empresarial traçar novas estratégias para competir no mercado. "Eu preciso praticar uma atividade física e fazer uma dieta até por questões de saúde", disse ela.

A empresária aproveitou o domingo, já que ainda ia começar a dieta na segunda-feira, para saborear uma sobremesa na praça de alimentação do Salvador Shopping. Para ela, o maior desafio para começar o seu objetivo, é a correria do dia a dia. Neriete deixa uma lição para todos que como ela tem a metas para o ano de 2016. "O ano mudou, mas a gente precisa mudar dentro da gente", conclui confiante.

