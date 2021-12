Primeiro caso suspeito de compra de votos é registrado na Bahia

A Policia Civil de Bom Jesus da Lapa (distante a 777 km de Salvador) está apurando o primeiro caso suspeito de compra de voto no estado. Conforme denúncia recebida pela 38ª Companhia Independente da Bahia (CIPM), candidatos a deputado teriam mandado um caminhão carregado com 150 de caixas d’água para serem distribuídas na zona rural de Serra do Ramalho.

Durante diligência para apurar a denúncia, na tarde de sexta, 58, equipes da PM localizaram o caminhão na estrada conhecida com o Eixão, entre as agrovilas 02 e 09, naquela cidade.

Na abordagem, o motorista informou que tinha ordem para descarregar na agrovila 02, mas não declinou nomes de quem mandou e de quem receberia o material.

O condutor do caminhão, que não teve o nome revelado, foi encaminhado junto com o veículo apreendido e as caixas d’água com capacidade para 500 litros para a Polícia Civil, cuja delegacia (24ª Coorpin) está sediada em Bom Jesus da Lapa.

De acordo com subcomandante da 38ª CIPM, o subtenente Julianderson Araújo, não foi localizado material alusivo à propaganda eleitoral no caminhão e nem lista de nomes dos destinatários.

Depois de prestar o depoimento, o motorista foi liberado e deverá acompanhar a apuração. O nome dos supostos compradores dos votos também não foi divulgado, considerando que ainda não há uma prova concreta de ato ilícito.

