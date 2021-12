Primeiro caso de coronavírus na Bahia é confirmado

A Bahia registrou o primeiro caso de Covid-19 (novo coronavírus). A informação foi confirmada pelo secretário Estadual de Saúde (Sesab), Fábio Villas-Boas, em uma postagem no twitter, na manhã desta sexta-feira, 6.

Trata-se de uma moradora da cidade de Feira de Santana, a 109 km de Salvador, que teria vindo da Itália, no dia 25 de fevereiro, e manifestado os sintomas depois de ter chegado ao Brasil. Portanto, o caso da doença é importado e não originário no território brasileiro. A paciente, de 34 anos, "está em casa, assintomática, com orientação de permanecer em isolamento, adotando as medidas de precaução de contato", informou Villas-Boas.

Segundo secretário, a paciente teve o primeiro atendimento e as amostras coletadas em um hospital particular de Salvador. Em seguida, o material coletado foi enviado para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O resultado laboratorial confirmando o diagnóstico foi concluído nesta sexta.

Notificações

No último boletim, divulgado, nesta quinta-feira, 5, pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS), a Bahia registrou 73 casos suspeitos de Covid-19, de janeiro até às 17h de ontem.

Deste total, 21 casos foram excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde, 29 foram descartados laboratorialmente e 23 aguardam análise laboratorial. Os municípios notificantes foram Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, Lauro de Freitas, Lençóis, Salvador, Sant Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas, Tucano e Vitória da Conquista.

Atualmente, 33 países são monitorados pelo Ministério da Saúde por apresentarem transmissão ativa do coronavírus. Com isso, os critérios para a definição de caso suspeito enquadram, agora, as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar e tiveram passagem pela Alemanha, Argélia, Austrália, Canadá, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Equador, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Indonésia, Irã, Israel, Itália, Japão, Líbano, Malásia, Noruega, Reino Unido, Romênia, San Marino, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia e Vietnã.

Atendimento

O paciente com diagnóstico positivo para o novo coronavírus pode cursar com grau leve, moderado ou grave. A depender da situação clínica, pode ser atendido em unidades primárias de atenção básica, unidades secundárias ou precisar de internação. Mesmo definindo unidades de referência, não significa que ele só pode ser atendido em hospital.

Os casos graves devem ser encaminhados a um hospital de referência para isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar.

adblock ativo