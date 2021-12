Primeira policlínica no estado deve ser inaugurada este mês

A policlínica de Teixeira de Freitas, com inauguração prevista para o próximo dia 17, será a primeira a entrar em funcionamento no estado, seguindo um modelo de gestão compartilhada entre municípios da região.

Até o final do ano, outras três unidades devem ser inauguradas contemplando moradores da região de Guanambi, Jequié e Irecê.

O terreno, construção e equipamentos são assumidos pelo governo do estado, com a estimativa de investimento em torno de R$ 24 milhões em cada unidade. “Os custos do funcionamento serão divididos entre o estado, que arca com 40% e o consórcio dos municípios, que assume 60% dos custos”, explicou o coordenador dos consórcios de saúde da Sesab, Nelson Portela.

Ele destacou que o estado já tem 11 consórcios formalizados e sete em formação. Para ser atendido na policlínica, o paciente deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou a secretaria da Saúde do município. Depois que um médico identificar a necessidade de consulta com especialista, exames ou procedimentos de média complexidade, é feito o agendamento na policlínica.

Os pacientes de municípios do entorno da cidade que abriga a policlínica contarão com transporte gratuito. “O governo já adquiriu 46 micro-ônibus”, revelou o coordenador dos consórcios. Para 2018, devem ser entregues outras cinco em Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Valença, Simões Filho e Alagoinhas.

Em Ribeira do Pombal e Brumado, os hospitais já existentes deverão ser ampliados e equipados para esse atendimento.

