Primeira edição da Feira da Praça segue até este domingo

Resgatar o convívio em praças públicas e inovar a forma de receber estes frequentadores é o objetivo da Feira da Praça, em Feira de Santana (109 km de Salvador), em sua primeira edição.

Reunindo gastronomia, cultura e arte no mesmo espaço, o evento iniciado neste sábado, 26, se estende até a noite deste domingo, 27, na praça Padre Ovídio, popularmente conhecida como Praça da Matriz, sempre das 9h às 19h. A proposta é que a feira ocorra uma vez a cada mês, sempre em praças públicas.

"O nosso objetivo é dar uma roupagem nova a este antigo hábito de encontros em praças. Aqui, a família pode vir e tem opção para todos os gostos, desde a boa música, passando pela gastronomia e as compras de artesanato e moda. Contamos ainda com brinquedos, para animar as crianças", diz Lays Cedraz, uma das organizadoras da feira.

Há diversas opções gastronômicas, a preços acessíveis, além de várias barracas de artesanato, roupas, livros dentre outros produtos. E também música apresentada por Enio, Jazz Quaternária, DJ Maths Carmo, Orquestra Neojiba, Forró Estrela Pé de Serra, Chorinho dos Amigos, Guymeo Jumonji, entre outros.

Oportunidade

"É uma oportunidade de vitrine a céu aberto para micro e pequenos empreendedores, especialmente os que trabalham pela internet. Sem falar nos preços, que são acessíveis. Por exemplo, na gastronomia, os pratos não ultrapassam o valor de R$ 15", afirmou Murilo Pinto, outro organizador.

Ao todo, 30 expositores participam desta primeira edição. E a expectativa é bastante positiva. Para Maria Aparecida Macedo, da Delícias da Cida, que levou uma variedade de doces, salgados e comida regional, o evento é a oportunidade de mostrar um trabalho que executa com orgulho há mais de 20 anos. "É a primeira vez que exponho minha atividade. Espero vender tudo e conseguir mais clientes", disse.

Já Ana Virgínia Pinto Pereira, do Ateliê Faço e Refaço, de produtos artesanais, além de esperar boas vendas, diz que o contato pessoal com o público é o mais importante. "As nossa vendas são feitas pelas redes sociais. Hoje, estamos tendo a oportunidade de expor os nossos produtos e ampliar o nosso leque de clientes. Este contato pessoal com o consumidor é o que nos atrai, pois ele terá a oportunidade de ver de perto os produtos", frisou.

Apaixonada por produtos confeccionados à mão, a jornalista Cássia Dias foi uma das primeiras a visitar a feira e saiu de lá cheia de sacolas. "A iniciativa foi das melhores, pois deu movimento a este lugar, que no dia a dia está esquecido. Amei os produtos, e os preços, então, nem se fala, super em conta", destacou.

Já a autônoma Valmira Santos já programou trazer a família para passear e fazer compras. "Tudo bonito, de qualidade e com preço bom. A iniciativa deve se espalhar pelos bairros, pois temos vários espaços que necessitam desta atenção".

A próxima edição ocorre nos dias 24 e 25 de outubro em local ainda a ser divulgado. Para quem quiser levar a feira para algum bairro ou até participar do evento como expositor, é só entrar em contato com a organização pelo e-mail feiradapracafsa@gmail.com.

adblock ativo