Primas de 2 e 12 anos morrem atropeladas por carro no sudoeste

As primas Ayala Lohana Lima, de 2 anos, e Cinde Lohana de Jesus Oliveira, 12, morreram após serem atropeladas por um carro na tarde da sexta-feira, 8, no município de Itagibá (distante a 377 km de Salvador), no sudoeste do estado. O acidente aconteceu por volta das 16h15, em um rua próxima a Creche Municipal, no bairro Amaralina.

Segundo informações do site Calila Notícias, uma outra menina de 5 anos também ficou gravemente ferida.Ela foi retirada da parte de baixo do veículo e encaminhada para o Hospital Geral de Ipiaú. O seu estado de saúde é desconhecido. Cinde Lohana foi atropelada após tentar salvar as outras duas crianças.

Ainda conforme o Calila Notícias, o motorista se apresentou na delegacia e informou aos policiais que a direção do veículo teria travado. O homem foi liberado após depoimento. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Jequié.

