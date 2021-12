PRF vota indicativo de greve

Nesta segunda-feira, 13, sindicatos dos policiais rodoviários federais de todos os estados, inclusiva a Bahia, irão realizar assembleias com indicativo de greve. "Estamos negociando com o governo, mas [até agora] não foi apresentada nenhuma proposta. Caso a paralisação seja aprovada, iniciaremos greve nacional", disse o presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Distrito Federal , Reni Rocha. De acordo com o presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), Pedro da Silva Cavalcanti, "esta será a primeira vez que a categoria entra em greve", afirmou.

adblock ativo