PRF resgata cerca de mil filhotes de canários-da-terra

Cerca de mil filhotes de canários-da-terra foram resgatados na manhã desta segunda-feira, 30, na divisa entre os estados da Bahia e Pernambuco, no KM 240 da BR 110, nas proximidades da cidade de Petrolândia (PE). Os animais foram encontrados aglomerados em pequenas gaiolas por agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O condutor do automóvel, com placas de Patos (PB), informou que saiu de Itabuna, no sul da Bahia e seguia para Caruaru em (PE).

De acordo com a PRF, o homem de 60 anos já foi flagrado mais de dez vezes pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) traficando animais silvestres em diversos estados do Brasil.

No entanto, em decorrência de o delito ter sido enquadrado no Art. 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) - que tem pena de detenção de 6 meses a 1 ano, e multa -, o fato foi tipificado como infração de menor potencial ofensivo. Isso significa que a pena máxima chega a até dois anos de cerceamento de liberdade ou multa, cabendo apenas um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

O idoso desta vez foi preso em flagrante pela PRF pois houve o transporte de animais silvestres sem autorização, concomitante a maus-tratos com resultado morte, haja vista que já havia 15 aves mortas devido ao transporte inadequado.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Paulo Afonso, e os animais serão levados nesta terça-feira para Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Salvador.

A ação ocorreu no dia em que se inicia a Semana Mundial do Meio Ambiente que é comemorada entre os dias 30 de maio e 5 de junho.

