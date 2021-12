PRF resgata cerca de 1.540 aves silvestres em Eunápolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 1.540 aves silvestres em aborgadem a um veículo Fiat/Doblô no KM 720 da BR 101, Eunápolis, na quarta-feira, 27. Os animais eram transportados sem qualquer documentação legal e de maneira rústica.

Os pássaros encontrados eram de diversas espécies, dentre elas, canários, coleirinha, pássaro preto e um papagaio cabeça vermelha. O motorista, não identificado, de 51 anos, informou que foi contratado para realizar o transporte da cidade de Itabela (675 km de Salvador) até Feira de Santana (109 km de Salvador).

Foram encaminhados para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), junto com os animais, o motorista e outras duas pessoas que estavam no carro no momento do flagrante.

adblock ativo