Agentes da Polícia Rodoviária Federal localizaram 15 pássaros silvestres, nesta segunda-feira, 5, na BR 116, região de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Um veículo com placa do estado de São Paulo transportava as aves engaioladas em mochilas fechadas, em um local sem ventilação e higiene.

As espécies resgatadas são conhecidas como trinca-ferro, sabiá-coleira, curió e papa-capim.

Além dos animais, também foram encontradas anilhas com suspeita de falsificação e ferramentas utilizadas na fabricação dos pinos de marcação adulterados.

O condutor do veículo, de 37 anos, não possuía autorização para a posse das aves, e informou à polícia que seguia de Guarujá (SP) para a Paraíba. Ele e mais dois passageiros do carro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Feira de Santana (BA).

As aves serão inseridas em seu habitat natural.

Da Redação | Foto: Divulgação I PRF PRF resgata aves silvestres transportadas de forma irregular em Feira de Santana

