PRF resgata 13 aves silvestres presas em gaiolas

Treze aves silvestres foram resgatadas pela Polícia Rodoviária Federal, na terça-feira, 22, em Rafael Jambeiro, a 179km de Salvador. A informação só foi divulgada pela PRF nesta quarta-feira, 23.

A equipe da PRF estava em deslocamento quando visualizou várias gaiolas em uma residência. Foi feita a fiscalização no local, onde foram encontrados um papagaio, um tico-tico, um bigode, dois cardeais, dois papa capins e seis canários.

Segundo a PRF, o proprietário da residência não possuía nenhuma autorização para criação desses animais silvestres e irá responder pelo crime previsto na Lei nº 9.605/98 (Crimes Ambientais), com base no artigo 29.

As aves serão entregues na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Itaberaba, onde passarão por uma avaliação de especialistas, sendo adotadas as medidas necessárias para cada caso, com objetivo de restabelecerem condições de serem reintegrados à natureza com devido monitoramento.

