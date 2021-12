PRF resgata 127 pássaros silvestres dentro de veículo na BR-242

Cento e vinte e sete pássaros silvestres foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no fim da tarde desta quinta-feira, 25, dentro de um veículo na BR-242, trecho da cidade de Ibotirama (distante a 660 km de Salvador), no oeste da Bahia. Só esta semana, mais de 650 aves foram recuperadas durante ações da PRF no estado.

O animais foram capturadas em Muquém do São Francisco (a 700 km da capital baiana) e seriam vendidos na Feira do Rolo, situada na Baixa do Fiscal, na avenida Suburbana, em Salvador. De acordo com informações do órgão, o flagrante ocorreu no KM 582 da rodovia, por volta das 17h40, após abordagem a um veículo modelo Volkswagen/Voyage, placa de Feira de Santana (a 109 km da capital), com dois ocupantes.

No interior do carro, os agentes encontram as aves que estavam dentro de caixas no banco traseiro e no porta-malas. Entre os pássaros, havia 95 da espécie conhecida como azulão e 31 papagaios, além de um pintassilgo. Os animais estavam sendo transportados em péssimas condições e em local abafado, sem água, alimentação e muitos com ferimentos.

Questionado, o passageiro do veículo assumiu a propriedade e informou que comprou as aves no município de Muquém do São Francisco. Ele disse ainda que pagou ao condutor pra levar os animais até Salvador, onde os venderia na Feira do Rolo. Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil em Ibotirama. Eles responderão por crimes ambientais. As aves foram encaminhadas para o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) em Seabra.

