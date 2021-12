PRF resgata 118 pássaros durante rondas na cidade de Brejões

Cento e dezoito pássaros foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na quinta-feira, 5, na cidade de Brejões (distante 279 km de Salvador).

As apreensões começaram quando os policiais, durante ronda no KM 576 da BR 116, avistaram seis gaiolas suspensas em uma árvore. Logo em seguida, os agentes descobriram que as gaiolas pertenciam a um estabelecimento comercial, onde foram encontradas dezenas de gaiolas, com animais vivos debilitados, além de armadilhas para captura.

O proprietário informou aos policias que recebe os pássaros aos domingos de pessoas que pegam nas fazendas da região. Dentre os animais apreendidos, estavam espécies conhecidas popularmente como papa-capim, coleira, cardeal, tico-tico, azulão, corrupião, sabiá, trinca-ferro e assanhaço .

As equipes também encontraram um outro local utilizado como comércio de animais. Lá, foram apreendidos 60 pássaros, sendo 58 vivos e dois mortos. Os animais resgatados foram encaminhados ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) de Jequié/BA.

