PRF registra redução de 60% no número de mortes nas rodovias durante o Carnaval

Relatório divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA) na quinta-feira, 16, apontou uma redução de 60% em mortes nas rodovias federais que cortam o estado durante o Carnaval. Foram registrados 73 acidentes, que deixaram 79 feridos e seis mortos, o que representa uma redução de 25% na quantidade de acidentes e 34% em quantidade de feridos.

Mais de 9 mil pessoas foram abordadas, nas quais 6.042 motoristas foram submetidos aos testes com etilômetro e 234 foram flagrados dirigindo após consumir bebida alcoólica. Comparando-se com o carnaval de 2017 houve um aumento de 43%, tendo em vista que no ano anterior foram 164 autuados quanto à alcoolemia, infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70.

Durante as fiscalizações, 326 pessoas foram autuadas por não usar cinto de segurança, 75 por transportar criança em veículo automotor sem observar as normas de segurança e 49 por conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança. .

Além disso, 57 pessoas foram encaminhadas às Delegacias de Polícia Judiciária, cujos crimes variaram desde mandado de prisão em aberto, posse de veículos roubados, embriaguez, armas, drogas.

Dos 8.712 veículos averiguados, houve 1.678 autuações por ultrapassagens proibidas. Foram capturadas 6.864 imagens de radar capturadas por veículos em excesso de velocidade, o que se comparado ao ano anterior representou um aumento de 18% de motoristas flagrados abusando da velocidade.

Batizada de Operação Carnaval 2018, o órgão agiu nas rodovias da Bahia com ações educativas, fiscalização de trânsito e combate à criminalidade.

adblock ativo