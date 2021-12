PRF registra queda de 67% nas mortes nas estradas no feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou queda de 67% nas mortes nas estradas federais da Bahia, durante a "Operação Corpus Christi 2015", encerrada à meia-noite do domingo, 7. Ao todo, foram 8 mortes, sendo que, em 2014, haviam sido 23 óbitos. A PRF informou, ainda, que também houve redução de 28% no número de acidentes, em relação ao ano passado, e queda de 10% no número de pessoas feridas.

Conforme a PRF, na "Operação Corpus Christi" foram realizados trabalhos de ação preventiva, juntamente com as ações de fiscalização no trânsito. Também foram feitas buscas nas rodovias a procura de animais soltos e/ou abandonados com o objetivo de evitar acidentes. Dentro dos cinco dias da operação, foram capturados 64 animais soltos nas vias.

Durante a ação, a PRF abordou ao todo 15.009 pessoas, realizando um total de 2.873 autuações, sendo 637 por ultrapassagens proibidas.

