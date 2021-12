PRF registra quatro prisões em flagrantes por embriaguez nas estradas baianas

Quatro motoristas foram presos por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dirigindo sob o efeito de álcool nas rodovias federais da Bahia, durante o fim de semana.

De acordo com a PRF, a primeira ação foi registrada por volta das 16h de sábado, 20, no KM 117 da BR-407, trecho de Senhor do Bonfim, quando uma equipe abordou um veículo para fiscalização e percebeu sinais de embriaguez por parte do seu condutor. Segundo os agentes, após ser submetido ao teste do bafômetro, foi aferido o teor de 0.97 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Já na tarde do domingo, 21, mais três flagrantes de embriaguez foram registrados. O primeiro por volta das 15h, no km 363 da BR-324, município de Capim Grosso, quando os PRFs notaram o motorista de um Fiat/Uno Eletronic transitando pela rodovia em zigue-zague. O teste de alcoolemia realizado por ele constatou 1.03 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O homem encontrava-se bastante agitado e precisou ser atendido por uma unidade de saúde antes do encaminhamento policial.

Por volta das 16h50, outra equipe visualizou em Ibotirama, KM 584 da BR-242, um Ford/Cargo invadindo a faixa de trânsito no sentido contrário e o abordaram para verificação. Durante os procedimentos, foi verificado pelo etilômetro o teor de 0.89 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

No início da noite, em Vitória da Conquista, proximidades do Anel de Contorno, os PRFs foram atender um acidente, quando verificaram que o responsável pelo fato, um homem, que conduzia um Fiat/Strada, demonstrava todos os indícios de embriaguez. Após a realização do teste de etilômetro, os policiais confirmaram as suspeitas através do teor aferido, 0,65 mg/l.

A PRF informou que os envolvidos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária local, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

