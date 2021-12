PRF registra aumento de 200% no número de mortes nas rodovias baianas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou aumento de 200% no número de mortes nas rodovias federais da Bahia, durante a Operação Ano Novo, entre o dia 30 de dezembro e a noite de domingo, 3. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 4.

O aumento foi em comparação com o mesmo período da operação no ano passado. Nesta ação (2020-2021), foram registradas seis mortes nas rodovias, enquanto no último ano foram duas.. O número de acidentes também aumentou: de 36 (2019-2020) para 55 (2020-2021) – um aumento de 166%.

Dos 55 acidentes, 21 foram considerados graves – quando há feridos graves ou morte. O número de pessoas feridas nos acidentes se manteve em 59.

Durante a operação, a PRF autuou 3.271 motoristas cometendo diversas infrações. Entre as mais notificadas está a ultrapassagem proibida, com 1.184 registros.

Além disso, 30 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, uma infração gravíssima que tem multa de R$ 2.934,70. Durante a operação, foram feitos 212 testes com etilômetro (bafômetro).

Ainda nas fiscalizações, a PRF também registrou 75 autos de infração para motociclistas e/ou passageiro sem capacete, e outros sete motoristas flagrados manuseando o aparelho celular. Os registros de falta do cinto de segurança foram 219.

