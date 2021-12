PRF registra 62 mortes nas estradas baianas no mês de julho

Sessenta e duas pessoas morreram nas estradas que cortam a Bahia durante o mês de julho. Os números foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta sexta-feira, 4. O período, entre os dias 10 até 31, é considerado o mais violento dos últimos cinco anos no estado, contrariando a tendência de redução iniciada desde 2013.

A colisão frontal foi o tipo de acidente que mais contribuiu: 36 com 24 mortos. Este ano, houve um aumento expressivo, de 8 para 18 mortos em relação ao último ano. A BR-116, por ser a maior rodovia brasileira, teve o maior índice de mortes registrados no período.

Gráfico apresentado​ pela Polícia Rodoviária

Contingenciamento

No início de julho, a PRF recebeu uma determinação de que deveria readequar o seu funcionamento em todo o Brasil com o objetivo de cumprir o contingenciamento imposto a todos os órgãos do Poder Executivo Federal.

Serão realizados os ajustes impostos pela nova disponibilidade orçamentária. Entre as medidas estão a suspensão das operações, a redução dos deslocamentos de viaturas, que, a partir de agora, só podem sair para atender acidentes com vítimas, suspensão de operações aéreas, de escolta de cargas superdimensionadas e redução do expediente administrativo.

