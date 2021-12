PRF registra 20 mortes nas estradas durante o Corpus Christi

Com 20 mortos em acidentes que ocorreram nas rodovias federais que cortam a Bahia durante o feriadão de Corpus Christi deste ano, foi divulgado nesta segunda-feira, 30, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) o resultado da operação desenvolvida entre 25 e 29 de maio. Em 2015, nove pessoas morreram.

Embora o número de óbitos tenha mais que dobrado, o total de acidentes passou de 131 no ano passado para 91 em 2016, segundo a PRF.

No domingo passado, cinco pessoas morreram em dois acidentes na BR-101. Em um deles, na curva do Sapucaieira, município de Eunápolis (a 651 km de Salvador), um casal e a filha adolescente morreram carbonizados, presos às ferragens de um Ford Pampa, que colidiu com um caminhão.

Os corpos do condutor, Rodrigo Marques de Souza, 52 anos, sua mulher, Rozilene de Jesus Silva, 39, e Paloma Silva Santos, 14, foram sepultados nesta segunda na zona rural de Eunápolis, onde moravam.

De acordo com o motorista do caminhão, Thiago da Silva Manhas, 29, ele percebeu que a picape vinha desgovernada, mas não pode evitar o choque. Ele acrescentou que o fogo começou logo após a violenta colisão, que rachou a picape.

No trecho do município de Tancredo Neves (a cerca de três quilômetros da cidade), um acidente envolvendo um ônibus da empresa Águia Branca e um Chevrolet Kadett, por volta das 18h de domingo, deixou mortos os dois ocupantes do carro de passeio.

Segundo testemunhas, o Kadett, dirigido por Rodrigo Bonfim, perdeu o controle e bateu de frente com o coletivo. Um incêndio destruiu os dois veículos.

Bonfim morreu carbonizado preso às ferragens e o passageiro Jailton Júnior foi arremessado do veículo. Os dois eram moradores da cidade de Gandu e, de acordo com informações de amigos, voltavam de uma festa de aniversário.

Em nota divulgada nesta segunda, a Águia Branca afirmou que os 24 passageiros conseguiram sair ilesos do ônibus, antes que o fogo se espalhasse. O ônibus tinha saído da rodoviária de Ilhéus com destino a Salvador.

Frontal

Um dos mais graves acidentes deste período foi o que causou a morte de seis pessoas de uma mesma família (casal e quatro filhos), na BR-367, quando o carro em que estavam se chocou de frente com um ônibus, próximo de Porto Seguro (a 714 km de Salvador).

Conforme balanço da PRF, "a colisão frontal foi o tipo de acidente que mais matou pessoas neste feriado, pois, em cinco acidentes deste tipo, 13 pessoas morreram". Ainda segundo a PRF, também foi grande o número de acidentes envolvendo motociclistas e, "dos nove acidentes fatais, em quatro deles pelo menos um dos veículos era de duas rodas (motocicletas/motonetas), morrendo sete pessoas".

A rodovia mais perigosa no período foi a BR-101, onde houve três colisões, com sete mortos, seguida pela BR-367, com seis mortos. A BR-116 registrou três acidentes e cinco mortos. Na BR-242, houve dois acidentes com dois mortos.

