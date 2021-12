PRF reforça fiscalização nas rodovias federais da Bahia

Entre os dias 26 e 28 de outubro ocorrerá a 2ª etapa da operação eleições 2018 realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A fiscalização será reforçada com o intuito de garantir a segurança dos eleitores que irão usar as rodovias federais da Bahia, diminuindo as condutas criminosas e de imprudência no trânsito.

Serão também intensificadas as ações de policiamento para prevenir as ocorrências de crimes ao pleito no dia da eleição para poder garantir aos cidadãos o direito de voto.

