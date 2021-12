PRF reforça fiscalização nas estradas durante feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza uma operação especial, nas estradas que cortam a Bahia, durante o feriado prolongado de Finados, nesta sexta-feira, 2.

De acordo com a PRF, a ação começa a partir desta quinta, 1º, e segue até a meia-noite do próximo domingo, 4. O órgão estima um aumento de 40% no fluxo de veículos nas rodovias.

Durante os quatro dias, o efetivo policial será reforçado nas rodovias e contará com o auxílio de 38 etilômetros e 13 radares entre portáteis e fotográficos para coibir o uso de bebidas alcoólicas, além do excesso de velocidade.

Ainda segundo a PRF, as obras ao longo das BRs 116 e 324 serão suspensas para evitar que interfiram no fluxo de veículos.

