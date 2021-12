PRF recupera veículo roubado na BR-242

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo roubado, na tarde desta quinta-feira, 24, no Km 800 da BR-242, em trecho que pertence ao município de Barreiras (distante a 863 km de Salvador), no extremo oeste do estado.

De acordo com as equipes, os agentes realizavam fiscalização na rodovia quando deram ordem de parada ao veículo, modelo Fiat Sienta, com três ocupantes. O automóvel havia sido roubado na semana passada, no dia 13 de junho, na cidade de Candeias (BA).

Questionado pela PRF, um dos passageiro, de 52 anos, assumiu a responsabilidade pelo carro e relatou que comprou o veículo há cerca de 6 meses, na cidade de Feira de Santana.

O veículo apreendido e os envolvidos na ocorrência foram apresentados na Delegacia de Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis.

