PRF recupera veículo roubado há mais de um ano em Salvador

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na manhã desta quarta-feira, 26, um veículo que foi roubado na capital baiana, em abril do ano passado.

Segundo a PRF, a ação foi desencadeada após o proprietário de um outro veículo, que foi clonado, informar à equipe de policiais que estava recebendo em sua residência a cobrança de infrações de trânsito que não havia cometido.

Com as características indicadas, os agentes federais conseguiram interceptar o veículo em questão na BR-116 e, após realizar o procedimento de identificação veicular, perceberam indícios de adulterações no carro. Posteriormente, ainda foram verificados se tratar de um veículo com registro de roubo. As placas clonadas eram utilizadas na tentativa de burlar as fiscalizações.

O condutor do veículo, um homem de 39 anos, foi detido e encaminhado à delegacia de polícia judiciária local para adoção das medidas cabíveis.

adblock ativo