PRF recupera veículo de carga 24h após ser roubado na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta quinta-feira, 24, um veículo de carga furtado no dia anterior. O fato ocorreu por volta das 14h10, no KM 639 da BR 242, trecho do município de Muquém do São Francisco/BA.

De acordo com informações da PRF, os policiais foram informados pela Polícia Militar de Ibotirama/BA, sobre um caminhão suspeito estacionado em um povoado conhecido como "Javi". A PRF foi até o local e entrou em contato com o proprietário do veículo, descobrindo o roubo.

O caminhão foi tomado de assalto no povoado de Roda Velha, por volta das 7h da quarta-feira, 23, e o condutor que estava sendo feito refém foi libertado na madrugada do dia 24. Ele compareceu à localidade indicada e informou aos PRFs que a carga do veículo foi levada durante a ação.

O motorista foi encaminhado juntamente com seu veículo para a delegacia de polícia judiciaria local, onde foi feita a perícia e a liberação.

