PRF recupera dois caminhões roubados em Conquista

Dois caminhões foram recuperados neste domingo, 6, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após terem sido roubados durante a madrugada em Vitória da Conquista (a 329 quilômetros de Salvador). O fato aconteceu após uma abordagem policial, por volta das 19h, no município de Teodoro Sampaio/BA (a 76km da capital), quando os veículos de grande porte seguiam na rodovia escoltados por um automóvel.

Segundo informações da PRF, após receberem as informações sobre o roubo dos veículos, os policiais realizaram as abordagens para que os criminosos fossem detidos. No momento em que avistou a polícia, um dos motoristas abandonou o veículo que estava conduzindo, um Ford Cargo 2422. Contudo, o motorista do segundo caminhão, modelo Ford Cargo 1717, foi detido e assumiu ser integrante da quadrilha.

Os caminhões estavam carregados com 6.913 kg e 11.000 kg de frango, respectivamente. O carro que os escoltava, de acordo com o homem preso, era ocupado por mais quatro bandidos, mas não foi encontrado.

O homem de 22 anos foi preso. Ele e os veículos foram encaminhados para a delegacia de polícia judiciária de Feira de Santana, onde foi feito o procedimento para devolução ao legítimo proprietário.

