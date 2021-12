PRF recupera carro 15 minutos após assalto em Conquista

Um carro roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), 15 minutos após ocorrer o crime. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira, 10, no KM 830 da BR 116, em Vitória da Conquista/BA.

Segundo informações da PRF, por volta das 8h45, os PRFs deram ordem de parada a um VW/Fox, momento em que o condutor desobedeceu e acelerou. Os policiais realizaram o acompanhamento tático do veículo, que foi encontrado abandonado após o Posto da PRF com a chave ainda na ignição. Foram realizadas buscas nas proximidades, mas o indivíduo não foi encontrado.

A Polícia Civil local foi informada sobre abandono do veículo e conseguiu fazer contato com a proprietária do veículo, que ainda não tinha registrado ocorrência mas confirmou que havia sido roubada por volta das 8h30.

O veículo foi encaminhado para a delegacia de polícia judiciária local a fim de que sejam tomadas todas as medidas necessárias para reaver o bem a quem de direito.

