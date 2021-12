PRF recupera carreta roubada com carga avaliada em mais de R$ 420 mil

Uma carreta que tinha sido roubada em um assalto no município de Alagoinhas foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no KM 504 da BR-101, no trecho da cidade de Itabuna (a 435 quilômetros de Salvador). A ação ocorreu neste domingo, 13, por volta das 5h30, mas as informações só foram divulgadas pela polícia na manhã desta segunda-feira, 14.

De acordo com informações da PRF, os agentes identificaram o veículo com as características informadas, mas, durante a fiscalização, os policiais constataram que a placa de identificação tinha sido trocada. A carreta tinha uma carga de alimentos avaliada em mais de R$ 420 mil.

Ainda segundo a polícia, o condutor de 42 anos e o passageiro de 45 anos, ambos não tiveram os nomes revelados, informaram que receberiam uma certa quantia para levar o veículo até Itabuna. Os presos não detalharam quem pagava pelo serviço.

adblock ativo