PRF recupera carga de televisores avaliada em R$ 800 mil

Uma carga de televisores avaliada em R$ 800 mil, assaltada na cidade de Teresina (PI), no último domingo, 18, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de segunda-feira, 19, quando estava sendo encaminhada para o municípiobaiana de Feira de Santana (a 117 km de Salvador). A carga foi apreendida no km 359 da BR-324, nas proximidades do povoado do Peixe, na cidade de Capim Grosso (a 281 km de Salvador).

De acordo com a PRF, os televisores estavam em uma carreta, com placa de Pernambuco, conduzida por um homem de 41 anos, natural de Engenheiro Beltrão (PR). Além do motorista, um homem de 48 anos, natural de Jaguaretama (CE), também estava no veículo.

Conforme o órgão, agentes passaram a perseguir os supostos assaltantes após receber denúncia do assalto. "A denúncia de que esta carga teria sido roubada foi se confirmando quando os PRFs questionaram os motoristas sobre a origem da carga e a sua respectiva nota fiscal. Nenhum dos dois conseguiu informar nada a respeito e tampouco possuíam as documentações pertinentes à mercadoria transportada", informou a PRF.

Com os indícios de roubo de carga, os dois homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Capim Grosso, onde passarão por averiguação de crime de receptação.

