PRF realiza Operação Semana Santa nas rodovias baianas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia na quinta-feira, 2, a Operação Semana Santa, com o objetivo de reduzir os casos de violência no trânsito das rodovias federais. A ação segue até a segunda, 6.

A fiscalização pretende coibir comportamentos de risco nas estradas, entre eles as ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e a mistura de álcool e direção.

A extimativa da PRF é que haja um aumento de cerca de 40% no fluxo de veículos nos dias de maior movimentação - saída (quinta e sexta) e retorno (domingo) -, especialmente nos locais turísticos.

Para aumentar a fluidez do trânsito nas rodovias de pista simples, o tráfego de caminhões bi-trens, veículos com dimensões excedentes e caminhões cegonhas será restrito durante o feriado.

Estes veículos não poderão transitar nos dias de maior movimento, independentemente de estarem carregados e possuírem Autorização Especial de Trânsito (AET).

Confira os dias de restrição:

Segundo informações da PRF, o motorista que descumprir a determinação será multado no valor de R$ 85,13 e sofrerá quatro ponsto na carteira, pois se trata de uma infração média. Além disso, o condutor será obrigado a permanecer com o veículo estacionado até o final do período de restrição.

