PRF realiza operação para fiscalizar transporte de cargas na Bahia

Com o objetivo fiscalizar o transporte de cargas nas rodovias que cortam a Bahia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou entre os dias 14 e 17 a Operação Libras no município de Seabra (distante 456 km de Salvador).

Durante os quatro dias de ação, 508 veículos passaram pela fiscalização da PRF, mais de 300 toneladas de excesso carga foram vistoriados e realizados 189 testes de alcoolemia e 404 pessoas abordadas.

Além de fiscalizar veículos de cargas, a operação no trecho de Seabra visa coibir os excessos cometidos por condutores e reduzir os índices de acidentes graves com mortos e feridos na BR-242.

Todos os anos, são transportadas pela BR-242, principal via de escoamento da safra da região oeste baiana, toneladas de grãos trazidas para a região central do estado e da região Nordeste por meio de veículos de carga. Além das cargas trazidas principalmente da região de Luís Eduardo Magalhães, escoa também pela rodovia a produção de outras regiões do País, sobretudo do centro-oeste.

De acordo com a PRF, muitos desses veículos transitam pela rodovia excedendo o limite de peso permitido por lei e com muitos de seus motoristas dirigindo sob o efeito de substâncias não permitidas que estimulam a atividade do sistema nervoso central (Anfetaminas).

É interessante observar também que a grande maioria dos acidentes que ocorrem na BR-242 tem como envolvido algum veículo de carga, resultado do excesso de peso dos veículos, da ingestão de álcool, arrebites ou outras drogas por seus motoristas.

